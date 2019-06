Orages : 11 départements du Grand-Est et de Franche-Comté en vigilance orange

11 départements du Grand-Est et de Franche-Comté sont placés en vigilance orange aux orages à partir de 16h. Météo France prévoit de fortes précipitations, de la grêle et de très fortes rafales de vent allant 100 à 140 km/h.

11 départements du Grand-Est et de Franche-Comté sont en vigilance orange aux orages à partir de 16h (illustration)

La fin de l'après -midi sera orageuse dans le Grand-Est et en Franche-Comté. 11 départements sont en vigilance orange à partir de 16h : les Ardennes, le Doubs, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire-de-Belfort.

Capture d'écran Météo France

Grêle et rafales de vent de 100 à 140 km/h

Des orages violents vont s'abattre sur la Franche-Comté avant de remonter vers le nord et de gagner les départements du Grand-Est. Météo France prévoit de la grêle, des rafales de vent de 100 à 140 km/h et des précipitations pouvant occasionner une lame d'eau entre 20 et 40mm en une heure. L'alerte est valable jusqu'à minuit.