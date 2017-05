Orages : Météo France place la région Hauts-de-France en vigilance orange

Météo France a placé lundi la région Hauts-de-France en vigilance orange à cause du risque d'orages forts. Les rafales de vents pourraient atteindre jusqu'à 90 km/h.

Le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, l'Oise et l'Aisne ont été placés lundi en vigilance orange par Météo France à cause des orages forts. De fortes rafales de vents (de 70 à 90 km/h) et plus localement de la grêle sont attendues, ainsi que de nombreux impacts de foudre et une intensité pluvieuse marquée.

Ce phénomène doit durer jusqu'à lundi vers minuit. Il s'explique notamment par des températures élevées, entre 27 et 30 degrés dans la région Hauts-de-France. Les orages vont s'évacuer vers la Belgique dans la soirée.