Pissos, France

Les pompiers des Landes sont intervenus une vingtaine de fois ce mercredi soir et dans la nuit. Le département était en vigilance oranges aux orages, pluie et inondations. Les interventions ont essentiellement eu lieu sur le littoral, pour des chutes d'arbres et de poteaux téléphoniques. Les pompiers ont aussi été appelés pour quelques caves et maisons inondées.

Le gymnase de Pissos inondé en pleine nuit

Dans le nord des Landes, à Pissos, une centaine d'enfants ont été évacués vers 20H ce mercredi soir. Ils étaient en train de camper sur la base de loisirs de Testarouman. Pas de pluie, mais comme le département était en vigilance orange aux orages, à la pluie et aux inondations, qu'on attendait localement de fortes précipitations, la mairie n'a pas pris de risques et à donc installé les enfants dans le gymnase par précaution. Sauf qu'à 4H du matin, tout le monde est réveillé par la pluie : le gymnase est inondé, des enfants sont trempés des pieds à la tête. La seconde solution de repli aura été une salle de la mairie, ouverte en urgence. Tous les enfants sont sains et saufs, quant à leurs animateurs ils ont fini la nuit dehors dans leur duvet devant la mairie !

Attention en mer

La vigilance orange a été levée ce jeudi matin sur Landes, le département reste cependant en vigilance jaune. D'ailleurs, la préfecture maritime appelle à la vigilance tous ceux qui veulent sortir en mer. Des rafales de vent, pouvant aller jusqu'à 60km/H, et une houle pouvant atteindre 2 mètres 50 sont annoncés jusqu'à vendredi.