Orages : plus de 200 interventions de pompiers dans la Loire, 120 mm de pluie à Monistrol-sur-Loire

Il y a plus de 200 interventions de pompiers ce mardi soir dans la Loire à cause des intempéries. Le département est placé en vigilance orange aux orages jusqu'à 9 heures ce mercredi. De fortes précipitations sont aussi tombées en Haute-Loire.

Monistrol-sur-Loire, France

Au plus fort de l'orage, il est tombé jusqu'à 30 mm de pluie en seulement 12 minutes. C'est le cas par exemple à Monistrol-sur-Loire. En l'espace de quelques heures, Météo France a relevé 112 mm à Pont-Salomon en Haute-Loire, 70 mm au Col de la République, et plus de 60 mm dans la Pilat.

De nombreux rivières ont débordé comme l'Ondaine, le Furan, la Gampille à Firminy, la Semène à Saint-Ferréol-d'Auroure.

A cause des coulées de boues et des chutes de rochers au niveau d'Aurec-sur-Loire, plus aucun train ne pouvait circuler mardi soir. Le trafic sera encore très perturbé ce mercredi matin entre Le Puy-en-Velay et Saint-Etienne.

La dernière fois que l'on avait vu autant de pluie tomber en si peu de temps en Haute Loire, c'était lors du violent orage du 13 juin 2017.

Quelques dégâts à Montbrison

Les images peuvent paraître impressionnantes, comme cette terrasse emportée par un torrent d'eau à Montbrison, des caves et des garages d'immeubles inondés.

La médiathèque a dû être évacuée, à l'Ehpad, une douzaine de retraité ont été transférées du rez-de-chaussée aux étages. Il y a aussi eu des inondations à l’hôpital, la où ont lieu les consultations avec l'ophtalmo.

Il n'y pas de blessé dans la Loire comme en Haute-Loire, les interventions servaient surtout à assécher des caves et mettre en sécurité des habitants.

En fin de journée, la préfecture a activé son centre opérationnel départemental, pour coordonner toutes les interventions et être le plus réactif possible.