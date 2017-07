Orages dans la Vienne : un mois de pluie en heure à Civray

A Civray, ce dimanche soir vers 18 heures, il est tombé en une heure autant de pluie qu'en un mois. Depuis 1981, la commune n'avait pas connu de telles averses.

Plusieurs régions françaises ont été touchées dimanche soir par d'importantes averses, mais c'est à Civray que le phénomène a été le plus impressionnant. Selon Météo France, il est tombé en trois heures plus de 86 mm d'eau dans la commune de la Vienne. C'est bien plus que sur l'ensemble d'un mois de juillet habituel.

#Orage : depuis hier après-midi, il a parfois plu l'équivalent d'un mois de #pluie du centre-ouest au bassin parisien ☔ pic.twitter.com/xc3tPCrMPS — Météo-France (@meteofrance) July 10, 2017

"C'est un record absolu, depuis 1981" Luc Bonet, prévisionniste à Poitiers-Biard

"En été, on atteint en moyenne 55 mm d'eau en un mois à Civray, raconte Luc Bonet de Météo France. Mais dimanche, ce niveau a été dépassé en seulement une heure. C'est du jamais vu, depuis que les relevés météo ont été mis en place sur la commune en 1981." Il faut dire que les averses ont été particulièrement denses. De véritables rideaux de pluie se sont abattus sur la commune pendant près de trois heures.

"On a eu jusqu'à 50 centimètres d'eau dans les rues de la ville" Gilbert Jaladeau, maire de Civray

Les inondations et infiltrations ont été nombreuses chez les particuliers. Les pompiers ont été appelés une vingtaine de fois dans la soirée. Les locaux de la mairie en ont aussi souffert. Quelques plaques de faux plafonds sont tombées dans une salle polyvalente. "Mais c'est dans la bibliothèque municipale qu'on note les plus gros dégâts, explique le maire de Civray, Gilbert Jaladeau. Pour l'heure, nous ne sommes pas capables d'évaluer en détail leur ampleur, mais de nombreux livres ont été touchés."