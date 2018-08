Les orages sont de retour par le Sud-Ouest du pays ce dimanche. Six départements sont placés en vigilance orange. Les orages, possiblement violents selon Météo France, pourraient être accompagnés de fortes précipitations et de chutes de grêles, ainsi que de rafales de vent dépassant les 100 km/h.

Six départements du Sud-Ouest sont placés en vigilance orange pour les orages à partir de ce dimanche après-midi, a annoncé Météo-France dans son bulletin de 06h.

La Haute-Garonne, le Gers, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne seront donc sous vigilance orange à partir de 16h.

Jusqu'à 36 degrés ce dimanche après-midi

Les températures vont être très élevées ce dimanche après-midi dans la région : elle dépasseront 30° sur une large zone du Sud-Ouest, avec 31 à 36°C du Piémont pyrénéen à la vallée de la Garonne. La dégradation orageuse va se généraliser par les Pyrénées, et débordera rapidement vers les plaines.

Des rafales de vent jusqu'à plus de 100 km/h

Les orages, possiblement violents, s'accompagneront alors de fortes rafales de vent de l'ordre de 80 à 100 km/h, précise l'opérateur météo. Sur une zone allant des Pyrénées à la vallée de la Garonne (le Pays basque devrait être à la marge), ces rafales peuvent dépasser localement les 100 km/h.

Grêle et fortes pluies

Ces orages s'accompagneront également de chutes de grêle et de fortes précipitations, pouvant localement dépasser les 30 mm en moins d'une heure, et entraînant alors une brusque chute des températures, de 10 à 15°.

Des orages également possibles dans les Landes et le Lot

A noter, les départements limitrophes en vigilance jaune (notamment les Landes et plus tardivement, le Lot) peuvent également être concernés par des débordements orageux localement forts. La situation orageuse devrait s'atténuer en première partie de nuit par le sud.