Orages : une centaine d'interventions des pompiers cette nuit en Seine-Maritime et dans l'Eure

Normandie, France

Les premières chaleurs font leurs premiers dégâts. De forts orages ont éclaté dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 juin en Normandie.

Les pompiers sont intervenus une centaine de fois dans la nuit, surtout entre deux et trois heures du matin. La zone la plus touchée se situe entre Bolbec et Saint-Valéry-en-Caux. A déplorer, beaucoup de routes barrées aujourd'hui, à cause de branches d'arbres tombées sur la chaussée et d'affaissement de la chaussée, mais également des inondations de maison.

Une octogénaire relogée à Bolbec

Parmi ces inondations, une octogénaire de Bolbec a été relogée cette nuit, à cause du niveau de l'eau dans sa maison.

A noter également, de fortes perturbations ce mardi 25 juin sur la ligne ferroviaire Paris - Evreux - Caen, à cause de coulées de boue.