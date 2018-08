Des épisodes orageux courts mais intenses ont traversé notre région ce jeudi. Pas de blessés mais des dégâts matériels liés au vent et à la pluie, dans certains secteurs très localisés. Le point sur la situation.

Lorraine, France

Des orages ont traversé la région ce jeudi midi. Les pompiers sont intervenus une soixantaine de fois en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Aucun blessé à signaler, mais de nombreux dégâts matériels.

Lunévillois

Un épisode très court -à peine 10 minutes par exemple dans le Lunévillois - mais très intense. Le vent a soufflé fort dans les rues de la ville, des arbres ont été arrachés. Certains sont tombés sur la route, d'autres sur des lignes électriques. Les services techniques ont dû monter sur des nacelles pour les dégager. Beaucoup de branches également sur la chaussée ou dans les cours d'école. Les bâtiments ont moins soufferts mais il a quand même fallu bâcher quelques toitures.

Pays haut

Même chose dans le Pays haut, dans le secteur de Valleroy. Le site Meteolor a relevé des rafales à 111 km/h, avec en prime de la grêle.

⚠️111km/h relevés sur Valleroy (54) et environs.

Grêle de 1 à 2cm. — Météo Lor' (@Meteolor) August 9, 2018

Vosges

Dans les Vosges, les rafales ont décoiffé les passants dans le secteur de Saint-Dié et de Vittel. Pas de gros dégâts à signaler mais des images impressionnantes. A Capavenir-Vosges (ex Thaon-les-Vosges), les cyclotouristes de passage pour la Semaine fédérale ont dû renoncer à leur pique-nique en extérieur. Ils se sont rapatriés vers la Rotonde. Quelques dégâts également à signaler au camping et autour du centre des congrès.

Au total, près de 4.000 foyers sont privés d'électricité cet après-midi en Lorraine, la plupart en Moselle, du côté de Forbach. Les services d'Enedis sont en cours d'intervention.