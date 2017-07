Orages : vigilance en Bretagne

Les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine ont été placés en vigilance orange aux orages ce mardi par Météo France. Vigilance jaune pour les autres départements bretons. Des vents jusqu'à 55km/h et de la grêle sont annoncés et des températures maximales de 28° à 33°.

Il fait encore chaud ce mardi en Bretagne avec des maxi entre 28° et 33° et des orages son attendus. Deux départements sont en vigilance orange jusqu'à 18h : les Côtes d'Armor et l'Ile-et-Vilaine. Après quelques averses dans la matinée, "des orages vont se déclencher" et "pourront être violents" dans "le milieu de l'après-midi" annonce Météo France dans son dernier bulletin. Ces orages pourraient être accompagnés de chutes de grêle et de fortes rafales de vent.

Vigilance jaune pour les autres départements bretons

Météo France a également placé le Morbihan et le Finistère en vigilance jaune. Depuis 6h et jusqu'à 15h pour le Morbihan et jusqu'à 18h pour le Finistère. L'établissement public de météorologie nous demande de rester vigilant en particulier dans nos déplacements et si l'on pratique des activités sensibles au risque météo ou à proximité d′un rivage ou d′un cours d′eau, d'éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques et à l'’approche d’un orage, de mettre en sécurité vos biens et de s’abriter hors des zones boisées.