Orages violents : 13 départements du Sud-Ouest placés en vigilance orange

Météo France place ce mardi matin 13 départements du Sud-Ouest en vigilance orange. Des orages violents sont attendus dans l'après-midi en Aveyron, Corrèze, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne.

Météo France précise qu'il s'agit d'une "situation fortement orageuse d'été". "Il existe un risque fort (une forte probabilité) de phénomène violent", explique le bulletin publié ce mardi matin à 6h. C'est pourquoi 13 départements sont placés en vigilance orange : Aveyron, Corrèze, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne.

Alerte aux orages dans le Sud-Ouest © Visactu -

Averses, rafales de vent et grêle

Météo France précise également que "de forts orages se développent dès le début d'après-midi sur le nord de l'Espagne et le Golfe de Gascogne et se propagent sur la région vers le massif Central. Ils s'accompagnent de violentes averses, de fortes rafales et de grêle." Toujours selon ce bulletin, c'est sur Midi-Pyrénées que les orages devraient être les plus marqués en soirée.

De la Gironde aux Pyrénées-Atlantiques, les phénomènes violents sont attendus entre 16 et 19h. En Haute-Garonne, entre 17h et 20h, En Corrèze entre 17h et minuit, et dans l'Aveyron entre 18h et 23h. Les prévisions détaillées sont à retrouver sur le site de Météo France.