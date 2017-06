Orages violents : la Haute-Loire placée en vigilance orange

Des orages d'été violents ont débuté dans l'après-midi ce mardi en Haute-Loire. D'après Météo France, qui a placé le département en alerte orange, ces épisodes de grêles et de vents violents vont durer jusqu'aux alentours d'une heure du matin.

Des trombes d'eau tombent sur la Haute-Loire depuis ce début d'après-midi, mardi. Et les orages sont de plus en plus violents. Ce mardi soir, Météo France a placé le département en vigilance orange : "une cellule orageuse quasi-stationnaire et particulièrement virulente a engendré plus de 100mm de pluie en à peine une heure aux alentours de Landos (sud Haute-Loire), provoquant une montée brutale des cours d'eau vers la source de la Loire (au Goudet, l'eau est montée de 1 mètre à 4.5 mètres en un peu plus d'une heure)" indique Météo France sur son site.

Les pompiers de Haute-Loire sont intervenus une centaine de fois dans la soirée, ils ont été rejoint par leurs collègues de la Loire avec deux bateaux et quatre véhicules. La préfecture de Haute-Loire qui a ouvert une cellule de crise ne déplore pas de victime ce mardi soir. Elle est pour autant à la recherche d'un homme de 40 ans qui se trouvait sur son tracteur au moment des crues. Il habite la commune du Brignon, très touchée par ces inondations.

100 mm de pluie en à peine une heure

Des rafales violentes de l'ordre de 95km/h ont été enregistrées, et de la grêle avec des grêlons de la taille d'un oeuf ont été signalés lors de certains orages sur le département.

Certains internautes ont partagés des vidéos impressionnantes ce mardi soir, comme au Brignon, au sud du Puy-en-Velay.

Et les appels à la vigilance se multiplient.

🔴 Intensité de pluie extrême en #HauteLoire sous #orage stationnaire, 215 mm dont 147.2 mm en 1h12 à #Landos pic.twitter.com/IAS4Mvox7q — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) June 13, 2017

D'après le radar Météo France, les cumuls sont très localement estimés à 400mm. Situation exceptionnelle en #HauteLoire. — La Radio Météo (@radiometeo) June 13, 2017

Possible vague de crues éclair

Les pluies orageuses se poursuivent jusqu'à une heure du matin. Une accalmie est attendue en cours de nuit. Mais Météo France prévient qu'une vague de crues est possible sur les zones en aval le long de Loire.