A Orchies après Noël, on transforme les sapins... en mur anti-bruit !

La mairie d'Orchies a trouvé une idée originale pour recycler les sapins de ses habitants : les replanter pour construire un mur végétal anti-bruit au bord de l'A23. Une opération reconduite cet hiver pour la troisième fois.

Après les fêtes, que faire de son sapin ? Si le vôtre n'est pas en plastique, impossible de le ranger au placard. Il faut donc l'amener à la déchetterie, et donc à l'incinérateur...ce qui n'est pas très bon pour l'environnement. Les conifères peuvent aussi être récupérés par les services techniques pour être broyés et recyclés sous forme de compost ou de paillage.

A Orchies, dans le Douaisis, la ville organise depuis 2014 une collecte à destination des habitants qui ont chez eux un sapin avec racines. A l'origine du projet, André Pluque, en charge du cadre de vie à la mairie d'Orchies. C'est il y a une trentaine d'années quand il a replanté ses premiers sapins qu'il a semé son idée. Aujourd'hui, ces arbres font une dizaine de mètres de hauts, d'où l'idée d'en faire un mur végétal. C'était d'ailleurs une demande des riverains depuis un certain temps.

Les habitants conviés au replantage de leur sapin

La collecte sera organisée le mardi 10 janvier. Avant cela, les Orchésiens doivent s'inscrire à la mairie, en remplissant un bulletin qui indique leur adresse. Un numéro leur sera ensuite attribué, afin qu'ils soient invités à l'opération de repiquage des sapins, fin-janvier ou début-février. André Pluque, en charge du cadre de vie à la mairie d'Orchies :

En trois ans, l'opération a même bouleversé les habitudes de certains habitants d'Orchies pour Noël. Comme Jean-Pierre, qui confiera mardi prochain son sapin en motte pour la deuxième année aux services techniques de la ville. "Avant à la maison, on utilisait tous les ans un sapin artificiel. C'est un peu une contrainte d’emmener son arbre à la déchetterie, et en plus ce n'est pas la solution la plus écologique quand ils sont incinérés. Comme la ville a décidé de replanter les sapins avec leurs racines, nous nous sommes mis au naturel ! "

Une solution à la fois écolo et utile à la communauté

Au total, une quinzaine de sapins devrait être collectés, en comptant ceux que la ville utilise pour décorer ses rues. Une deuxième vie pour les conifères, même si le mur anti-bruit lui, mettra du temps à pousser... C'est un choix, de vivre au rythme de la nature ! Rappelons qu'il est interdit de laisser son sapin dans la rue ou sur le trottoir, cela peut vous coûter jusqu'à 120 euros d'amende !