Le dispositif ORHANE est désormais opérationnel en Auvergne. Cette plate-forme, gérée par les services de l'Etat en partenariat avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et Acoucité, propose une cartographie des zones exposées à la pollution de l'air et à la pollution sonore.

Auvergne, France

ORHANE, c'est l'Observatoire Régional Harmonisé Auvergne-Rhône-Alpes des Nuisances Environnementales. Il existe depuis 2012 chez nos voisins. Grande région oblige, il a été étendu à l'Auvergne. Il présente, sur Internet, une cartographie en couleur des secteurs soumis à la fois à la pollution atmosphérique et à la pollution sonore. Public visé : les collectivités territoriales qui peuvent ainsi disposer de diagnostics environnementaux, mais aussi les citoyens soucieux de leur environnement. L'Auvergne est relativement préservée par rapport à Rhône-Alpes. Chez nous, 83 % de la population vit dans une zone très peu ou peu altérée, 7 % dans une zone altérée, 5% dans une zone dégradée et 5 % en zone très à hautement dégradée. Le secteur le plus touché étant, sans surprise, l'agglomération de Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand, ses grands boulevards, son aéroport

Sur l'agglomération clermontoise, les nuisances se concentrent sur les grands axes qui enregistrent un trafic routier important. Sur la carte, ces zones polluées apparaissent en rouge, en violet, voire en violet foncé quand la situation est très dégradée. C'est un outil intéressant pour les projets d'urbanisation et d'aménagement estime Nicolas Bonnet, adjoint au maire de la ville, en charge du développement durable. Exemple : l'implantation d'une crèche ou d'une maison de retraite se fera désormais à la lumière des informations fournies par ORHANE.

Le bruit qui rend malade

On sait que la pollution atmosphérique a de graves conséquences sur la santé. Elle accroît notamment le risque de maladies respiratoires. Mais sait-on que le bruit a également un impact sanitaire important ? Xavier Olny, vice-président d'Acoucité, rappelle que le bruit perturbe le sommeil, provoque de l'hypertension et globalement génère du stress.

En France, le coût sanitaire, social et économique de la pollution de l'air est de près de 100 milliards d'euros par an. Il est de 57 milliards pour la pollution sonore.

http://www\.orhane\.fr