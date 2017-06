Orléans : la navette fluviale de retour sur la Loire

Comme l'année dernière, les Orléanais peuvent rejoindre l'Ile Charlemagne en bateau tout l'été. La navette fluviale a été reconduite pour une saison supplémentaire.

Depuis l'été 2016, il est désormais possible, depuis la rive nord d'Orléans, de rejoindre l'île Charlemagne en bateau. Idéal pour aller profiter du beau temps, par exemple, sans prendre sa voiture. C'est d'ailleurs le but de cette initiative d'Orléans Métropole et de l'association Merci La Loire. La traversée coûte normalement 7€50 mais la métropole prend à sa charge 5€50. Le voyage ne coûte donc que 2€ par personne.

Objectif 1.000 passagers cet été

L'été dernier, le BatOLoire, c'est le nom de cette navette, avait séduit 445 passagers. L'objectif est d'atteindre 1.000 passagers cette année. C'est le marinier Bertrand Deshayes qui se charge du transport. "L'idée, c'est que les gens puissent venir se détendre sur l'île Charlemagne en évitant de polluer", confie-t-il. Le marinier tient aussi à préciser qu'il ne s'agit pas d'une balade commentée.

Jusqu'au 12 juillet, il y a deux départs par jour : à 12h30 et 17h30 en face de la place de Loire. Egalement à 13h et 18h dans l'autre sens depuis l'île Charlemagne. Ensuite, jusqu'au 27 août, un départ supplémentaire est ajouté à 15h (ou 15h30 dans l'autre sens). Il est aussi possible de prendre la navette au niveau du Cabinet Vert. L'aller-retour immédiat est interdit. Réservation conseillée sur le site www.legirouet.com.