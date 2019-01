Orléans Métropole : un système d'alerte pour informer les habitants en cas de danger

Dès ce lundi 21 janvier 2019, en cas d'inondation, de risque technologique, d'attentat ou encore d'intempéries, les habitants d'Orléans Métropole seront informés en temps et en heure grâce à un système d'alerte par des appels et des SMS.

Orléans, France

C'est un simple SMS ou un appel rapide qui pourrait potentiellement vous sauver la vie. Dès ce lundi, la Métropole orléanaise va mettre en place un système d'alerte en cas d'inondation, de risque technologique ou sanitaire, d'attentat, de pic de pollution ou même d'intempéries. Les habitants concernés seront prévenus par message ou appel dès qu'un danger est signalé.

Des alertes lancées par la Métropole ou les maires des communes

Des informations qui sont remontées par les différents acteurs du territoire : les secours, les services de la préfecture ou encore des entreprises comme EDF ou ENGIE. Ces informations seront ensuite communiquées aux habitants concernés géographiquement via ce dispositif. Christian Braux est vice-président de la métropole en charge des risques majeurs : "Si c'est une information d'intérêt général, l'alerte peut-être lancée par la Métropole pour l'ensemble du territoire. Si ça rentre dans les compétences du maire, comme une inondation avec évacuation, ce sera le maire de chaque commune qui décidera."

Des points réguliers pour suivre l'évolution du danger

L'avantage avec ce système de messages, c'est qu'il permettra de tenir au courant les habitants au fur et à mesure que la situation évolue. Grégory Galvez, chef de projet à la métropole prend l'exemple d'une inondation : "Dans un premier temps il y aura une alerte pour prévenir la population qu'un risque éventuel de crue peut survenir. Si on est sur une montée encore plus importante, on demandera aux personnes de se préparer à une évacuation. Si la Loire va au delà des 4,60m, il y aura un message appelant à évacuer."

Et sur le même principe, il sera possible d'informer les usagers que la situation est revenue à la normale, pour qu'ils puissent rentrer chez eux.

Sur la base du volontariat

Pour que ce système soit réellement efficace, il faut que les coordonnées d'un maximum de personnes soit dans la base. Une partie a déjà été collectée grâce aux annuaires téléphoniques, mais chacun peut compléter ses données. Cela se passe en ligne, sur le site de la métropole. Quelques minutes sont nécessaires et les informations de base vous seront demandées : adresse, e-mail, numéros de téléphone... Les démarches peuvent aussi se faire en mairie.