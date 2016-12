A Orléans, un peu de neige "industrielle" pour les derniers jours de l'année 2016

Une fine couche de neige a recouvert pour la deuxième nuit consécutive une partie du Loiret. Orléans, Ingré, le quartier de la Source à Orléans, La Chapelle-Saint-Mesmin ou encore Fay-aux-Loges. Mais cette neige n'est pas ce que vous croyez. Elle est en partie fabriquée par la pollution.

Les conditions hivernales vont se poursuivre tout au long du week-end de la Saint-Sylvestre. Elles nous ont déjà donné un beau décor blanc pour le dernier jour de l'année : de fortes gelées matinales, des nuages bas, des brouillards givrants et des flocons par endroit.

Les bords de Loire à Orléans plongés dans le brouillard © Radio France - Etienne Escuer

Une partie du Loiret se réveille avec un très fin manteau neigeux ce samedi matin. Comme dans le quartier de La Source à Orléans. "C'est essentiellement dû aux brouillards givrants" selon Météo France "et à l''humidité. Du coup, de légères chutes de neige tombent en grains."

Une fine pellicule de neige autour d'Orléans - Yvon Marchand

Vendredi matin, la neige n'était pas attendue. On a eu de la neige dite industrielle, la neige à cause de la pollution. Avec le givre, des particules fabriquent des petits grains de neige et on peut avoir du coup un léger dépôt sur le sol. Cela donne l'illusion de la neige. Mais c'est vraiment un phénomène anecdotique - Alain Lambert, prévisionniste à Météo France dans la région Centre-Val de Loire