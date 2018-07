C'est la plus longue éclipse lunaire du 21e siècle et, par chance, nous allons pouvoir la regarder à l’œil nu depuis chez nous. Même si nous faisons partie des chanceux qui, depuis la France, pourront profiter du spectacle, il faudra attendre la fin du phénomène pour l'apercevoir.

Manche, France

Quand le Soleil a rendez-vous avec la Lune... mais que la Terre s'interpose. C'est l'éclipse lunaire vendredi 27 juillet 2018 au soir, et c'est même la plus longue du siècle. Le spectacle va durer 1h43 (contre 1h46, dernier record au 20e siècle en 2000) et se déroulera en plusieurs phases. La fin sera visible depuis la France (on ne peut par exemple pas la voir depuis l'Amérique du Nord), depuis la Manche notamment, à l’œil nu - contrairement à l'éclipse solaire qui nécessite des lunettes de protection.

Quand regarder vers le ciel manchois ?

Pour profiter du spectacle dans la Manche et notamment apercevoir une lune plus "effacée" dans le ciel et de couleur brique, il vous faut regarder vendredi soir vers l'Est de 22h30 à 23h13.

Il n'y a pas de différence selon votre position dans le département. Vous pouvez néanmoins consulter ce site pour avoir encore plus de précision, à la seconde près, de l'apparition de la lune dans le ciel de chez vous.

Qu'est-ce que l'éclipse lunaire ?

L'éclipse lunaire, qui a lieu tous les deux ans en moyenne, est provoquée par l'alignement des astres soleil - terre - lune. La lune est cachée par la terre et n'a donc plus la même lueur que d'habitude.

Si sa couleur est rouge cuivrée, c'est parce qu'elle reçoit malgré tout un peu de lumière solaire filtrée par l'atmosphère de la Terre. Notre planète absorbe la couleur bleue pour ne laisser que le rouge.

"L'opposition de mars" se déroule aussi vendredi soir

Hasard du calendrier astral, un autre phénomène pourra aussi s'observer dans notre ciel : l'opposition de mars. À l'œil nu, Mars sera l'astre le plus brillant du ciel nocturne et de couleur orange.

En gros, la distance Terre-Mars est moins importante que d'habitude : elle ne sera "que" de 57,6 millions de kilomètres, contre 75 millions de kilomètres lors de la dernière opposition en 2016. Il faudra attendre 2035 pour observer des conditions aussi favorables.