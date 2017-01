Où en est le projet de parc naturel régional sur le Ventoux ?

Le projet de parc naturel régional du Mont Ventoux est en suspens. Les habitants et élus restent divisés.

Le projet de Parc naturel régional dans le Ventoux est toujours en débat. Pour certains, il est l'avenir du secteur, pour d'autres ce n'est pas une nécessité.

Dans les mains du Conseil régional, le projet était soumis ce printemps à la consultation des 44 communes et intercommunalités concernées. Résultat, une majorité de votes favorables : 25 contre 19.

Le président Les Républicains de la Région, Christian Estrosi, a laissé sa décision en suspens en proposant d'approfondir la consultation auprès d'autres acteurs du territoire.

Alain Gabert, le président du syndicat mixte d’aménagement et d’équipement du mont Ventoux, qui porte le projet, affirme que depuis, le dossier est "gelé".

"Les crédits européens, si on arrêtait le parc définitivement, ce serait classé! On a un projet qui rassemble 80% de la population, tous les parcs en France sont ravis d'être parcs et ne veulent pas en sortir." - Alain Gabert