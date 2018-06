PACA, France

A une dizaine de jours du début des vacances scolaires, l'ARS fait le bilan des 7305 prélèvements des eaux de baignade réalisés en 2017 sur les plages de la région Sud Provence Alpes Côte d'Azur. Sur les 487 sites inspectés, 98 % sont conformes aux normes européennes. Dans les Bouches du Rhône et le Var, ce taux atteint ou dépasse les 99 %. Dans les Alpes Maritimes, le résultat est moins satisfaisant avec 6 plages en rouge à Antibes, Beaulieu-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer, Cannes, St Jean Cap Ferrat et Saint Laurent du Var.

Deux plages menacées de fermeture

La situation est inquiétante pour deux plages des Bouches du Rhône et des Alpes Maritimes. La plage St Jean à la Ciotat et la plage du Grand Large à Cagnes sur Mer sont aujourd'hui sous la menace d'une fermeture administrative d'ici la fin de l'année. "La menace est sérieuse, prévient Fabrice Dassonville, responsable du pole Eau à l'ARS. On demande aux collectivités de prendre des mesures".

Cette semaine, la ville de la Ciotat inaugure un nouveau site de relevage des eaux usées. L'une des origines de la pollution est le rejet de l'assainissement de la commune. "On va tout faire pour éviter la fermeture, promet Noel Collura, adjoint à l'environnement de la ville de la Ciotat. Mais je suis le premier à dire qu'il faut la fermer si nos enfants se baignent dans des bactéries".

Les plaisanciers et les bateaux de croisière mis en cause

L'élu met en cause notamment les plaisanciers qui mettent l'ancre devant la plage St Jean. Certains sont soupçonnés de vidanger leurs eaux usées dans la mer pour éviter de payer une taxe. "Mais il faut aussi surveiller les gros bateaux de croisière, estime Jean-Philippe Morin, responsable du service observatoire marin à la communauté de communes du Golfe de St Tropez. On a vu des choses parfois surprenantes, notamment des rejets pendant la nuit".

Les plages qui ont reçu la certification des eaux de baignade se distinguent avec un pavillon reconnaissable à une vague bleue. Le ministère de la santé met également sur internet en temps réel le résultat des analyses de chaque plage.