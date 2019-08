Peut-on se baigner dans les plans d'eau de la Loire sans risque ?

Saint-Victor sur Loire, Saint-Étienne, France

La baignade est autorisée à Usson-en-Forez et Lorette, réautorisée à Saint-Victor et interdite à Saint-Bonnet. L'Agence Régionale de Santé réserve encore son jugement pour Saint-Paul-de-Vézelin, Noirétable et Villerest mais les maires de ces deux dernières communes ont réautorisé la baignade.

Car dans notre département, la présence de cyanobactéries peut rendre la baignade risquée pour notre santé. Le nombre de ces micro-organismes fluctue rapidement. C'est pourquoi un plan d'eau peut être ouvert à la baignade une semaine et fermé la suivante.

L'Agence Régionale de Santé préconise, le maire décide

C'est pour cette raison que toutes le semaines, l'Agence Régionale de Santé (ARS) fait tester l'eau par un laboratoire. Selon les résultats, l'ARS peut préconiser ou non la baignade. Il faut que le nombre de cyanobactéries soit inférieur au seuil de 50 000 cellules par mL de cyanobactéries toxinogènes. Si un test n'est pas conforme une semaine, il vaut mieux éviter la baignade. Il faut ensuite deux semaines successifs de tests conformes pour donner le feu vert aux baignades.

L'ARS préconise ou non la baignade. En pratique, c'est le maire qui prend la décision par arrêté d'ouvrir ou non son plan d'eau à la baignade. C'est pour cette raison que le plan d'eau de Saint-Paul-de-Vézelin reste interdit de baignade, quand ceux de Noirétable et Villerest sont rouverts, alors que les trois lacs n'ont qu'un test de positif.