Où se baigner sereinement en Alsace cet été?

En Alsace, il existe 21 sites de baignade autorisés. Pour permettre à la population de trouver un environnement de qualité, l’Agence Régionale de Santé Grand Est effectue chaque année le contrôle sanitaire de ces sites. 18 des eaux de baignade sont considérés comme d'excellente qualité.

18 lieux de baignade sont d'une excellente qualité

La qualité des eaux de baignade est évaluée sur la base de résultats d’analyses d’échantillons d’eau prélevés entre 10 et 20 jours avant l’ouverture de la saison puis toutes les 2 semaines pendant la période d’ouverture au public. L'ARS classe les eaux de baignade selon 4 catégories allant d'une eau de qualité insuffisante (I) à une eau d’excellente qualité (E). Ce classement est établi à partir des résultats d’analyses bactériologiques des quatre dernières années et permet d’apprécier globalement leur état sanitaire. Sur le territoire alsacien : 18 lieux de baignade sont d'une excellente qualité (E). Par contre à Lembach, le site camping-plage du Fleckenstein et la baignade municipale Neubiltz à Reichstett sont de qualité insuffisante. Retrouvez sur la carte les sites de baignade d'excellente qualité (Bleu), de bonne qualité (vert) et de qualité insuffisante (rouge).

Les résultats des contrôles sanitaires, effectués pendant la saison estivale, sont consultables :

sur le lieu de baignade et en mairie.

sur le site Internet du Ministère chargé de la santé sur lequel le public dispose également de l’historique des classements.