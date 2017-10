Ouragan de 1987 : la Bretagne se souvient

Dans la nuit du 15 au 16 octobre 197, un terrible ouragan a frappé la Bretagne. De vents à plus de 200 km/h ont dévasté des pans entiers de forêts et ravagé habitations et paysages. 30 ans après, cet ouragan qui a fait quatre victimes en Bretagne est encore dans tous les esprits.

2000 appels aux pompiers du Finistère en une seule nuit. Ce matin du 16 octobre 1987, le commandant des pompiers de Quimper témoigne sur RBO (devenu France Bleu Breizh Izel), il décrit : "des hectares de toitures envolés". Cette nuit là, le vent à soufflé à 210km/h à la Pointe du Raz, les journalistes de l'époque évoquent même des rafales à 240 km/h enregistrés à l'ile de Batz.

"Les objets volaient autour de nous sans que nous puissions les voir dans la nuit" - un pompier

Dans vos témoignages à France Bleu Breizh Izel, vous racontez tous le calme et la chaleur, la veille de l'ouragan, puis l'enfer. Bruno avait 22 ans, et a passé la nuit sur le pont en temps que pompier volontaire : "Sur la route du centre de secours avec ma R12, je me trouve nez à nez avec un gros ballot de plaques de polystyrène qui déboulait dans la rue principale, remontant de chez le marchant de matériaux quelques 500m plus bas", après plusieurs sauvetages, il explique que "Le plus stressant était d'être dans le noir où les objets volaient autour de nous sans que nous puissions les voir dans la nuit. Les bruits d'arbres qui chutes sur la route a quelques pas de vous, d'une tuile ou ardoise qui s'écrase à vos pieds ou siffle en rasant vos oreilles."

"Comme si la main d'un géant avait jeté les bateaux sur la ville close" , Pierre Portais, journaliste, décrit la scène sur RBO. © Maxppp - Eugène Le Droff

"Les tôles plantées dans notre Audi (...) Plus de 4h pour faire 30 km"

Une semaine plus tard, certains Bretons n'ont pas encore retrouvé l'électricité, et un premier bilan fait état d'une soixantaine de bâtiments historiques détruits dans le Finistère. Patricia se souvient de cette nuit comme si c'était hier, elle décrit : "l'apocalypse... Les tôles ondulées plantées dans notre Audi, des toits retournés sur la route, des arbres immenses déracinés. Et mettre plus de 4h pour faire 30 km et rejoindre maman à Concarneau."

Louis Le Pensec déplore un "déficit d'émotion nationale"

Un agriculteur sur trois est sinistré dans le Finistère, et Louis Le Pensec, député qui fut ministre déplore alors un "déficit d'émotion nationale", les Bretons ont l'impression que le reste de la France ne réalise pas ce qui s'est passé.

"Les fenêtres s'ouvraient toutes seules"

Nathalie confie elle aussi ses souvenirs de l'ouragan à France Bleu : "À 22 h nous tentions de consolider une serre. Il y avait des éclairs dans le ciel, c'était les fils électriques qui se touchaient. Tout à coup comme un bruit d'hélicoptère, c'était une rafale, la serre s'est envolée. Les fenêtres s'ouvraient toutes seules."