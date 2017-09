Ouragan Irma : "C'est vraiment l'anarchie" témoignent des étudiants Bordelais originaires de Saint-Martin

Laurenna, Mélissa et Sullyvan âgés d'une vingtaine d'années sont arrivés fin août à Bordeaux pour leurs études. Il sont originaires de Saint-Martin, où leurs familles sont restées pendant l'ouragan Irma. Ils ont pu avoir les témoignages de leurs familles.

Mélissa, lycéenne : "On a des témoignages vraiment désastreux de nos familles et de nos proches. Il y a des pillages de partout, les gens sont armés. Ils ont des gilets pare-balle, et même les forces de l'ordre ont du mal à leur faire face. Les familles ont peur. On a des témoignages qui disent que ils n'ont toujours pas vu l'arrivée de l'armée. C'est vraiment l'anarchie, il faut les aider."

Sullyvan, étudiant : "Beaucoup de personnes veulent partir. Mon père est obligé de rester parce qu'il est technicien pour les télécoms et il chargé de remettre les lignes pour la sous-préfecture. J'ai deux petites sœurs en bas-âge, mon père veut les envoyer coûte que coûte en Guadeloupe auprès de ma mère. Nous on a vécu toutes nos années là-bas, ça fait vraiment mal de voir notre île comme ça sans aide."

Laurenna, étudiante : "Les maisons sont inhabitables, c'est vraiment la catastrophe. Le toit de l'immeuble de mes parents est parti. Je sais pas comment ils vont faire, nous avons vraiment peur. J'ai entendu dire qu'ils se font évacuer. Mais ils ne font pas assez vite. Ça reste très difficile. On a vraiment besoin d'aide, si on pouvait faire des dons, tout est bienvenu. On est au bout, one sait pas quoi faire."