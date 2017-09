Ouragan Irma : aucun pompier ni gendarme mayennais ne partira aux Antilles pour l'instant

10 pompiers et plus de 30 gendarmes du département s'étaient portés volontaires. Aucun d'entre eux n'a été retenu.

En fin de semaine dernière, le ministère de l'Intérieur envoyait à tous les SDIS de France un message pour trouver des volontaires prêts à renforcer les équipes de secours déjà sur place à St-Barthélémy et à St-Martin, les deux îles ravagées par l'ouragan Irma. Le SDIS 53, le service départemental de secours, a, évidemment, relayé, dans toutes les unités mayennaises, cet appel au volontariat. 10 officiers ont alors fait acte de candidature. 7 jours plus tard, les responsables du SDIS ont donc reçu une réponse les concernant. Aucun d'entre eux ne partira aux Antilles dans l'immédiat.

Il y a eu aussi un appel au volontariat chez les gendarmes pour de longues missions de coordination ou d'intervention. Plus de 30 militaires mayennais se sont portés volontaires. Et finalement aucun de ces militaires n'a été retenu. Pour l'instant seulement car il est possible qu'une relève soit effectuée dans les semaines à venir.