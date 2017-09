Ouragan Irma : comment faire un don aux victimes ?

Alors que l'ouragan Irma a fait au moins neuf morts, sept disparus et 112 blessés à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, le vent et les pluies torrentielles laissent derrière eux des paysages dévastés. Plusieurs associations ont lancé des appels aux dons. France Bleu vous explique comment participer.

Le passage de l'ouragan Irma a fait au moins neuf morts, sept disparus et 112 blessés sur les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélémy. En tout, 17 personnes ont trouvé la mort dans les Caraïbes lors du passage de l'ouragan. Il laisse aussi derrière lui des paysages apocalyptiques, avec des îles dévastées. La Croix-rouge, le Secours populaire, la Fondation de France, l'Association des maires de France et la Protection civile ont lancé des appels aux dons pour venir en aide aux victimes.

L'appel de la Fondation de France

La Fondation de France a été chargée par le gouvernement de centraliser le recueil des dons. Radio France et France Bleu s'associent à cet appel. L'organisation a lancé un "appel à la solidarité nationale" pour secourir "les personnes sinistrées les plus vulnérables dans les îles antillaises, notamment à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Haïti". Déjà 100.000€ sont mobilisés pour financer les premières interventions. La Fondation de France interviendra ensuite "après la phase de secours et d'urgence immédiate, pour faciliter le retour à une vie quotidienne normale des personnes les plus fragiles". La Fondation de France "privilégiera les projets des associations qui aideront les familles à reconstruire leur vie, c'est-à-dire retrouver un toit, des biens d’équipement de base et reprendre une activité, et qui permettront à la communauté de reconstruire une vie sociale, associative et éducative". Vous pouvez donner à la Fondation de France par internet ou par chèque bancaire.

Le Secours populaire permet de donner par SMS

Le Secours populaire français a également lancé un appel aux dons. L'ONG appelle "à la solidarité pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu suite au passage des ouragans d'une rare intensité". L'association a annoncé dans un communiqué avoir débloqué "un premier fonds d'urgence de 100.000 euros" afin de "répondre aux besoins de première nécessité : distributions alimentaires, de produits d'hygiène, de bâches en plastique, purification de l'eau, etc., sachant que ceux-ci vont perdurer pendant des mois". Le Secours populaire permet de faire des dons par SMS : il vous suffit d'envoyer un SMS au 9 22 22. En tapant "don5" ou "Don10", vous pouvez par exemple donner 5 ou 10 euros.

Donner à la Croix-Rouge française

La Croix-Rouge française a également lancé un appel aux dons. La Croix rouge indique, sur son site internet, être mobilisée depuis plusieurs jours déjà et avoir besoin de l'aide des donateurs. Sur l'île de Saint-Martin ce vendredi, les bénévoles "sont chargés de mettre en place des liaisons radio et d’installer une base logistique qui facilitera le déclenchement et la coordination des premières actions d’urgence : accueil et écoute des personnes, distribution de biens de première nécessité, indique l'ONG. La Croix-Rouge française a également mobilisé son service de maintien et de rétablissement des liens familiaux. Vous pouvez donner à la Croix-Rouge par chèque ou par internet.

Donner à la Protection civile

La protection civile a lancé un appel aux dons pour venir en aide aux populations sinistrées à Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Les dons récoltés permettront de financer du matériel d'intervention : matériel d'élagage, moto-pompes, kits d'hygiène, ou encore lits picots, indique l’association sur son site internet. Vous pouvez donner à la Protection civile par chèque ou par virement.

L'appel de l’Association des maires de France

L'association des maires de France a appelé jeudi les communes à "contribuer et relayer les appels aux dons" en faveur des victimes de l'ouragan. L'association "invite les communes et les intercommunalités de France à contribuer et relayer les appels aux dons pour secourir les victimes d'Irma." Les maires de France appellent notamment à faire des dons à via les ONG déjà mobilisées sur place : la Protection civile et la Croix-Rouge. L'AMF demande par ailleurs la création urgente d'un fonds de soutien spécifique, "afin d'aider à la reconstruction des équipements publics essentiels à la population, et invite les communes et intercommunalités qui le souhaiteraient à y contribuer".