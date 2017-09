Ouragan Irma : Emmanuel Macron annonce un bilan "dur et cruel" à venir avec des victimes

Alors que l'ouragan Irma a laissé derrière lui des paysages dévastés sur les îles de Saint-Martin et Saint Barthélémy, le président Emmanuel Macron parle ce mercredi soir d'un bilan "dur et cruel" à venir, avec des "victimes" à déplorer.

Emmanuel Macron a exprimé sa "profonde compassion" et sa "solidarité" pour les habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, touchés par l'ouragan Irma, ce mercredi soir à la cellule de crise mise en place au ministère de l'Intérieur. "La nation toute entière est à leurs côtés, mobilisée", a déclaré le Président. "Il est trop tôt pour tirer un bilan chiffré mais je peux d'ores et déjà vous dire que ce bilan sera dur et cruel. Nous aurons à déplorer des victimes et les dégâts matériels sur les deux îles sont considérables", a-t-il annoncé.

Un plan national de reconstruction "le plus rapidement possible"

"L'ensemble des services de l'Etat sont mobilisés pour rétablir les liaisons et assurer l'organisation des secours, mettre en place les reconnaissances", a poursuivi le chef de l'Etat. "Les moyens financiers seront également mobilisés avec un fonds d'urgence et un plan national de reconstruction sera déployé le plus rapidement possible". Un nouveau bilan sera établi jeudi à 16h par le Premier ministre Edouard Philippe, a précisé Emmanuel Macron.