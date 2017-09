Ouragan Irma : l'équipe Dijonnaise de Secouristes Sans Frontières part à Saint-Martin cette nuit

Le top départ est lancé pour l'équipe Dijonnaise de Secouristes sans frontières, elle partir cette nuit, à 4 heures du matin pour aider les victimes de l'ouragan Irma.

C'est parti pour l'équipe Dijonnaise de Secouristes sans frontières. Elle part dans la nuit de dimanche à lundi, vers 4 heures du matin, pour aider les victimes de l'ouragan Irma. Direction Pointe à Pitre, puis Saint-Martin, là où l'ouragan a été particulièrement destructeur.

12 à partir

En tout, ils sont 12 à partir, dont deux médecins et une infirmière. "Nous emportons 600 kilos de matériel médical et de sauvetage", explique Olivier Saltarelli le président de la délégation Bourgogne de secouristes sans frontières. "Nous sommes en autonomie complète en terme de nourriture", ajoute-t-il.

Sécuriser et apporter les premiers secours

Le but : sécuriser et dégager des bâtiments qui risqueraient de s'effondrer ou qui seraient menacés par des chutes d'arbres ou autre. "Nous porterons aussi les premiers secours aux populations qu'on pourra rencontrer là-bas", souligne Olivier Saltarelli. La mission des secouristes sans frontières est une mission de première urgence : "Ensuite, nous passons le relais à des équipes plus lourdes qui ont d'autres moyens que les nôtres pour permettre une action plus dans le temps", explique le président Dijonnais.

Retour prévu le 20

Les 12 secouristes rentrent le mercredi 20. Actuellement, le bilan dans la partie néerlandaise de Saint-Martin est monté à quatre morts, il est toujours de 10 morts dans la partie française de Saint-Martin et à Saint-Barthélemy et Irma continue sa course meurtrière vers les États-Unis, ce dimanche soir, l'ouragan a fait ses premières victimes dans le sud et l'ouest de la Floride avec trois personnes tuées dans des accidents de voitures visiblement provoqués par les vents puissants et les pluies intenses.