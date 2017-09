Ouragan Irma : La Floride évacue, une bordelaise sur place raconte

Nelly Meunier, chef d'entreprise bordelaise, est actuellement en voyage d'affaire aux Etats-Unis. Jeudi elle se trouvait encore à Miami mais elle a décidé d'évacuer la ville en prévision du passage de l'ouragan ce weekend.

France Bleu Gironde : Où vous trouvez-vous aujourd'hui ?

Nelly Meunier : Nous sommes sur la route du côté de Washington en direction de New York. Suite aux conseils du consulat de France nous avons décidé de quitter Miami dès jeudi, avant le mise en place du plan d'évacuation. Mais hier il y avait déjà beaucoup de monde sur la route. Avec des embouteillages, des accidents et des stations-services qui sont prises d'assaut. Tout le monde est en train de remonter la Floride.

Dans quel état d'esprit se trouvaient les habitants de Miami quand vous avez quitté la ville ?

C'est la panique pour certains mais d'autres gardent leur calme. Les magasins sont vides. En front de mer les restaurateurs tentent de protéger leurs vitrines avec des planches en bois. Tout le monde fait ses valises mais certains habitants ne veulent pas partir. Ils disent qu'ils ont déjà connu des ouragans mais celui-ci n'a vraiment rien à voir avec les autres. On a vraiment beaucoup de craintes sur ce qui va se passer.

Que disent les chaînes météo ?

En quelques jours ça a vraiment évolué. On a regardé la télé en boucle pour savoir quoi faire. En début de semaine ils disaient que l'ouragan allait sans doute éviter la Floride et puis dans les dernières 24 heures, le message a été beaucoup alarmiste. On a eu un peu tous les cas de figure mais au final on se rend compte que l'ouragan nous arrive droit dessus.