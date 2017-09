Ouragan Irma : le directeur de la Protection civile de la Haute-Savoie nommé chef de mission

Le patron de la Protection civile en Haute-Savoie s’envolera lundi pour les Antilles. Sur place, Yannick Laurent prendra la tête d’un groupe d’une cinquantaine de personnes chargées d’intervenir après le passage de l’ouragan Irma sur les iles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Depuis deux jours, il n’arrête pas. Téléphone portable collé à l’oreille, Yannick Laurent gère les derniers détails. "Il faut organiser les équipes, préparer le matériel et aussi s’arranger avec nos familles parce qu’il ne faut pas oublier qu’à la Protection civile, nous sommes des bénévoles." Logiquement, son avion doit décoller lundi. Direction la Guadeloupe dans un premier temps puis ensuite, il sera ensuite redirigé soit vers Saint-Martin ou Saint-Barthélemy. J’aurai le rôle de chargé de mission pour la Protection civile française avec à ma charge entre trente et soixante personnes", explique-t-il.

Nous partons avec plusieurs tonnes de matériel de type pompage, groupe électrogène, mais aussi du matériel de tronçonnage." - Yannick Laurent, Directeur de la Protection civile de la Haute-Savoie

A 37 ans, le directeur de la Protection civile de la Haute-Savoie a déjà l’expérience de ce type d’intervention. "J’ai été mobilisé sur le Tsunami de décembre 2004 en Thaïlande et sur des séismes en Italie, mais cela sera une première en tant que chef de mission." A Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, Yannick Laurent s’attend à découvrir un théâtre de catastrophe de type tremblement de terre. "Nos missions seront essentiellement travailler à la réhabilitation des accès routiers, au pompage et au déblaiement." Il faudra aussi venir en aide à la population. "C’est d’abord de l’écoute. La majorité du personnel de la Protection civile est formée au soutien psychosociologique." Cette première mission devrait durer entre dix et quinze jours.