Ouragan Irma : le gouvernement français revoit le bilan provisoire à la baisse, quatre décès confirmés à Saint-Martin

Après le passage de l'ouragan Irma sur les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté, ce jeudi, un bilan provisoire humain et matériel des dégâts occasionnées par le vent et les pluies torrentielles, à la sortie la cellule de crise installée au ministère de l'Intérieur.

Le bilan humain

Le gouvernement revoit donc le bilan humain à la baisse. Le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré que quatre morts avaient été retrouvés sur l'île de Saint-Martin. Aucune personne décédée n'a pour le moment été retrouvée sur l'île de Saint-Barthélémy. "L'identification des quatre personnes décédées est en cours", a déclaré le Premier ministre. Une cinquantaine de personnes sont blessées, dont deux gravement et une en urgence absolue, a-t-il affirmé. 21 personnes sont hospitalisées. De très nombreuses personnes sont blessées légèrement. Le bilan provisoire est donc revu à la baisse par rapport à celui donné jeudi matin. "Les chiffres ont été recroisés et le bilan pour le moment est de quatre morts et non huit", a précisé Matignon."Le bilan humain est encore incertain dans la mesure où des opérations de déblaiement sont en cours", a toutefois précisé Édouard Martin.

Le bilan matériel

"Depuis le début de la matinée sur place, les opérations de reconnaissance sont engagées pour évaluer avec précisions les dégâts et l'impact de cette catastrophe naturelle sans précédent", a déclaré le Premier ministre. "Les dégâts matériels sont considérables, a-t-il poursuivi. "À Saint-Martin, 95% des habitations sont touchées, 60% sont inhabitables." L'électricité est coupée, l'eau potable absente, l'essence indisponible. Édouard Philippe a aussi indiqué que les routes étaient encombrées et très partiellement praticables, même si les premières opérations de déblaiement ont commencé. "Les communications électroniques sont difficiles", a-t-il ajouté.

Les secours

À Saint-Martin, "le port et l'aéroport régional de Grand-Case sont utilisables pour organiser l'arrivée des secours" , a précisé le Premier ministre. Un avion militaire Casa a pu se poser ce jeudi matin. "Les blocs opératoires des centres hospitaliers de Saint-Martin sont à nouveau utilisables, pour Saint-Barthélemy le fonctionnement de l'hôpital n'est pas altéré", a-t-il encore indiqué.

Les opérations de reconstruction

La déclaration de catastrophe naturelle dans les deux îles sera signée dès vendredi, a également annoncé le Premier ministre. Une réunion interministérielle se tiendra vendredi matin pour suivre les opérations d'urgence mais aussi "organiser le travail dans la durée de l'ensemble des services de l'Etat", qui doit se traduire par une "conférence des acteurs de la reconstruction" sur les deux îles antillaises, a-t-il également indiqué.