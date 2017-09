Ouragan Irma : le Sertit d'Illkirch réalise des cartes pour rendre compte des dégâts

Depuis le passage de l'ouragan Irma aux Antilles, le Service régional de traitement d'image et de télédétection à Illkirch travaille jour et nuit pour fournir aux autorités des cartes détaillées de l'Ile de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy. Un état des lieux des dégâts indispensable aux secours.

A Illkirch, le Sertit, le Service régional de traitement d'image et de télédétection travaille sans relâche depuis vendredi pour réaliser des cartes détaillées de l'île de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy après le passage de l'ouragan Irma. Depuis maintenant 30 ans, l'équipe du Serti réalise des cartes en cas de séisme, de tsunami ou de cyclone, à n'importe quel endroit de la planète, à partir d'images satellites pour évaluer les dégâts.

Un travail de cartographie indispensable pour les secours

A partir des images de satellite, Claire Hubert ingénieur d'étude au Sertit créée une carte détaillée de l'île de Saint Martin : "On indique pour chaque quartier le niveau de dégâts. On a beaucoup de quartiers complètement détruits. On classe les quartiers selon des catégories et là la majorité des quartiers se situent entre les classes 30 à 60 ou 60 à 100% de dégâts." Du coup sur certaines images avant et après le passage d'Irma, la différence de paysage est radicale, Henri Giraud, ingénieur de recherche au Sertit : "Sur la première image, on observe une zone de l'île de Saint-Martin où l'on voit un ensemble assez paradisiaque au bord de l'eau avec des hôtels, des villas et un port. Une fois que le cyclone a frappé, on voit qu'il y a eu pas mal de destructions sur les bâtiments, sur les bateaux, sur la végétation les arbres ont été couchés. Il y a beaucoup de débris sur la plage et sur les routes."

Les ingénieurs analysent les images avant et après le passage de l'ouragan Irma

Image avant et après le passage de l'ouragan Irma sur le secteur de Anse Marcel à Saint-Martin - Sertit

Ces cartes sont directement envoyées à la sécurité civile française. Un état des lieux de la situation précieux pour les secours, explique Henri Giraud : "Ils peuvent ainsi connaître les différentes infrastructures impactées par le cyclone et savoir comment se déployer sur le territoire pour apporter l'aide la plus appropriée aux gens qui en ont le plus besoin et être le plus efficace possible." Et pour livrer les informations le plus rapidement possible l'équipe du Sertit travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

