Ouragan Irma : les Antilles en état d'alerte maximale

Les îles françaises de Saint-Barthélémy et Saint-Martin ont été placées en alerte violette avec confinement total de la population,en prévision de l'arrivée de l'ouragan Irma "d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique" selon Météo France. La Guadeloupe et la Martinique sont en alerte rouge.

Le cyclone d'Irma, qui génère des rafales de vent soufflant à plus de 300 km/h est attendu ce mercredi matin sur le nord des Petites Antilles. Son paroxysme est attendu à Saint Barthélémy et Saint-Martin à partir de 6h, heure locale ( soit midi en métropole), et doit se prolonger jusqu'à 12h, heure locale (18h en métropole). Météo France considère Irma comme un ouragan "sans précédent dans les Antilles".

_ © Visactu - _

Rafales au delà de 300 km/h et creux de 12 mètres

Classé en catégorie 5, Irma a été désigné par le Centre américain des ouragans comme l'un des cinq plus puissants ouragans de l'Atlantique de ces 80 dernières années, et les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy se trouvent exactement dans sa trajectoire. Les deux îles ont donc été placées en état d'alerte maximale avec confinement total de la population, et se préparent à affronter des rafales de vent pouvant dépasser les 300 km/h. Météo France prévoit également des précipitations "torrentielles" de 200 à 400 mm, une forte houle avec des "creux dépassant les 12 m" et la "submersion majeure des parties basses du littoral". Situées plus au sud de la trajectoire de l'ouragan Irma, la Guadeloupe et la Martinique ont été placées en alerte rouge avec des vents violents soufflant à 120 voire 150 km/h en Guadeloupe et plus de 100 km/h sur les hauteurs exposées de la Martinique.

L'ouragan Irma est classé en catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson © Visactu - _

Risque d'accalmie trompeuse

Si l'œil du cyclone passe sur les îles de Saint Barthélémy et Saint-Martin , ce qui est très probable, une accalmie trompeuse aura lieu entre 8h et 10h (14h/16h métropole) avant le retour des vents pouvant à nouveau dépasser les 300 km/h.

Le vent va monter, monter et d'un seul coup, l'œil du cyclone va passer, donc il va avoir une grosse accalmie sur 40 kms. Il va avoir une accalmie totale sur l'île. Il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise interprétation"

prévient Météo France, qui souligne que la "forte variabilité de la direction du vent" renforce la gravité du phénomène.

Depuis mardi, dans les Petites Antilles, les écoles et administrations sont fermées, les populations du littoral ont été évacuées en prévision du passage d'Irma. C'est la première fois que Saint-Barthélémy et Saint-Martin connaîtront un cyclone de cette catégorie. Anne Laubies, préfète déléguée des deux îles, a exhorté les "11.000 personnes" vivant dans des zones à risque à les quitter. "Il faut partir maintenant, c'est leur vie qui est en jeu", a-t-elle insisté. Mardi, les gendarmes ont évacué plusieurs quartiers situés en zone inondable ou submersible à Saint-Martin. Onze abris anticycloniques ont été ouverts. Les lieux de culte ont également été mobilisés.

Même si "la Guadeloupe ne subira pas les conditions les plus extrêmes liées à Irma", selon Météo-France, l'île a été placée en vigilance rouge cyclonique. Une grosse centaine d'abris, souvent des écoles ou des chapelles, ont été ouverts mardi sur l'ensemble du territoire et près d'un millier de personnes s'y sont déjà réfugié.

Le cyclone Irma devrait atteindre ce mercredi après-midi le territoire américain de Porto Rico et se diriger au cours des jours suivants vers la Floride, placée en état d'urgence, en passant par Haïti et Cuba. Irma devrait ensuite toucher samedi le sud de la Floride selon les prévisions du Centre national américain des ouragans.