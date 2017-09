Ouragan Irma : Mission accomplie à Saint-Martin pour les secouristes haut-savoyards du GIS

Les bénévoles du Groupe d'Intervention et de Secours de Gaillard seront de retour en Haute-Savoie vendredi. Leur mission de dix jours sur l'île de Saint-Martin, ravagée par l'ouragan Irma, est terminée.

Mission accomplie ! Les dix bénévoles haut-savoyards du GIS 74 quittent l'île de Saint-Martin. Après une escale en Guadeloupe, ils seront de retour vendredi, 10 jours après leur départ de Gaillard. Sur place, ils ont travaillé d'arrache-pied pour remettre en état un lycée professionnel de Marigod, ravagé par le passage de l'ouragan Irma.

Le lyçée que les membres du GIS 74 ont réhabilité à Marigod - Gis 74

"Un enrichissement personnel très fort". Le chef de mission Jean Paul Bosland

Aujourd'hui, le lyçée est prêt à accueillir à nouveau les élèves, mais sur l'île, "le travail de réhabilitation va prendre des mois" explique Jean-Paul Bosland, maire de Gaillard et chef de la mission, joint par France Bleu Pays de Savoie juste avant le retour en métropole : "C'est toujours difficile de partir, mais il faut rentrer. Il y a de la fatigue qui s'accumule avec les conditions climatiques et d’hébergement. La particularité ici, c'est que l'ensemble du territoire a été impacté, y compris la nature. Sur les collines, il ne reste plus que les troncs d'arbres comme de vulgaires pics. On s'est enrichi d'expériences humaines, et on se sent vraiment utiles".

Des images 3D tournées avec un drone

Pour la première fois en mission, le GIS a été appuyé par un drone permettant la modélisation d'images 3D. Elles se sont révélées précieuses pour la reconnaissance des actions à mener et la sécurité de l'équipe.

Un drone a été utilisé pour faciliter le travail de l'équipe. - GIS 74

