Ouragan Irma : plusieurs milliers d'habitants de Saint-Martin et Saint-Barthelemy refusent de se mettre à l'abri

Les îles françaises de Saint-Barthélémy et Saint-Martin ont été placées en alerte violette avec confinement total de la population,en prévision de l'arrivée de l'ouragan Irma "d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique" selon Météo France. La Guadeloupe et la Martinique sont en alerte rouge.

L'ouragan Irma, de la taille de la France, a touché ce mercredi matin l'île caribéenne de Barbuda, accompagné de vents atteignant les 295 km/h. L’œil du cyclone doit passer sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans la matinée. Des vents au "pouvoir destructeur" vont s'intensifier sur ces deux îles au fil des heures. Le paroxysme est attendu entre 06H00 et midi heure locale(10H00 et 14H00 GMT), avec des rafales au-delà de 300 km/h. Des précipitations diluviennes sont également attendues.Météo-France alerte sur "l'impression de calme" qui pourrait survenir dans la matinée quand les îles seront dans l’œil du cyclone, un intermède suivi par une reprise de la violence extrême.

#Irma, l'avancée de la mer dans l'après-midi, quartier "Souffleur", à la Désirade (Guadeloupe), à la surprise des habitants photo Lulie). pic.twitter.com/dYy5yYyzFp — Martinique1ère (@Martinique1re) September 6, 2017

7000 habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy refusent leur évacuation

Saint Martin, 36 000 habitants, et Saint-Barthélemy, 9 400 habitants, sont en vigilance "violette", soit l'alerte maximale imposant un confinement total de la population, en raison des rafales de vent pouvant dépasser les 300 km/h. Météo France prévoit également des précipitations "torrentielles" de 20 à 40 cm, une forte houle avec des "creux dépassant les 12 m" et la "submersion majeure des parties basses du littoral". La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a exprimé sa "plus forte inquiétude" pour ces deux îles, où environ 7.000 personnes ont refusé de se mettre à l'abri dans des lieux sûrs, malgré l'ordre donné mardi soir par la préfecture, la ministre dénonçant également des "comportements individuels inappropriés" et "des gens qui circulent encore."

Rapportée à l'échelle de la #France, voici la taille de l'ouragan #IRMA. pic.twitter.com/xpDIO9rTda — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 5, 2017

En Guadeloupe et en Martinique, le danger s'est éloigné et la vigilance face à l'ouragan a été rétrogradée de "rouge" à "orange". L'ouragan Irma a commencé à s'éloigner vers 9h, heure de métropole (3h, heure locale). "La bonne nouvelle, c'est que la Guadeloupe sera peu touchée, donc on peut y pré-positionner des soutiens supplémentaires (…) souligne Annick Giradin, qui précise que des renforts militaires se tiennent prêts à venir de Guyane si nécessaire pour porter secours à la population