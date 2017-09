Ouragan Irma : trois agents d'EDF Corse dans les Caraïbes

Les renforts continuent d'arriver dans les Caraïbes après le passage de l'ouragan Irma, qualifié d'ouragan du siècle. Trois agents d'EDF Corse sont partis le week-end dernier.. Ils travailleront notamment à la reconstruction des lignes électriques.

Vivre, matériel militaire, évacuations, les opérations se poursuivent dans les Caraibes après le passage de l'ouragan Irma, qualifié d'ouragan du siècle. Les renforts arrivent de toutes parts pour venir en aide aux habitants de ce secteur de l'Atlantique. Des renforts partis de Corse aussi le week-end dernier. Trois agents d'EDF, trois agents d'expérience, qui connaissent parfaitement ce type de situations. Ils sont notamment intervenus à plusieurs reprises à la Réunion suite à plusieurs cyclones ces dernières années. Leur mission pourrait- être, cette fois-ci, plus conséquentes à St Barthélémy ou St Martin, deux îles des Antilles anéanties par le cyclone Irma, cyclone extrême, le plus puissant jamais enregistré dans ce secteur selon les météorologues.

Les trois agents insulaires qui dépendent du service réseau travailleront vraisemblablement à la reconstruction des lignes électriques et à l'installation de générateurs. "Le départ de ces trois agents est on ne peut plus naturel" précise-t-on dans les rangs d'EDF. Il se fait systématiquement lorsqu'une île rencontre des difficultés particulières. Le système d'entraide fonctionne donc parfaitement. Les trois agents d'EDF Corse sont partis pour quelques semaines. Ils seront relayés, si nécessaire, par la suite.