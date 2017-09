Ouragan Irma : un pompier du Loiret en renfort dans les Antilles

Hervé Bobin, bénévole pour l'association Pompiers Urgence Internationale, va décoller cette nuit de l'aéroport en Charles De Gaulle à Paris, direction les Antilles. A 43 ans, c'est la troisième fois que cet homme originaire de Pithiviers part pour ce genre de mission.

Après les Philippines (typhon) en 2013 et l'Equateur (tremblement de terre) en 2016, Hervé Bobin intervient pour la troisième dans un pays étranger touché par une catastrophe naturelle, via l'associationPompiers Urgence Internationale. "C'est avant tout une préparation mentale", explique le pompier. "Vu ce que les médias montrent pour l'instant, l'impact a l'air important. Mais on ne va pas se laisser déborder par les émotions, il faut garder la tête froide et porter assistance aux gens qui en ont besoin."

Intervenir en République Dominicaine ou en Haïti

Hervé Bobin fait partie d'une équipe composée d'une vingtaine de personnes, des pompiers, des médecins, des logisticiens ou encore des experts en potabilisation de l'eau. Ces bénévoles vont atterrir demain matin sur l'île de Saint Domingue, pour pouvoir intervenir en Haïti ou en République Dominicaine, prochains pays sur le passage de l'ouragan Irma.

Haïti se remet d'ailleurs à peine d'un précédent ouragan, Matthew, qui avait fait des centaines de morts à l'automne dernier. "On va faire des missions de reconnaissance et d'évaluation et en parallèle, des missions de secours à personne", poursuit Hervé. "Mais d'abord, on va se prépositionner, de façon à pouvoir à se déployer dans les zones où il y aura besoin." Le retour d'Hervé en France est prévu le 17 septembre.