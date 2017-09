Ouragan Irma : un secouriste puydômois en partance pour Saint-Martin

L'ouragan Irma, qui a balayé les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 6 septembre, a laissé un champ de ruines derrière lui. Secouristes Sans Frontières envoie une équipe sur place ce mardi. Le Puydômois Gilles Corbet fait partie du voyage.

En attendant le chantier de reconstruction qui s'annonce colossal, les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ont besoin d'aide, et vite ! Secouristes Sans Frontières fait partir ce mardi une équipe de bénévoles. Ils sont 12, de plusieurs régions de France, et ils décolleront d'Orly à la mi-journée. Direction la Guadeloupe, puis l'île de Saint-Martin. Parmi eux, Gilles Corbet. Il a 54 ans, il est pompier volontaire à Volvic, agent communal à la ville de Clermont-Ferrand, et président de l'antenne auvergnate de Secouristes Sans Frontières.

Une double mission à Saint Martin

Certains secouristes de l'équipe sont médecins, ils emportent avec eux des caisses de médicaments. Gilles Corbet, lui, fait partie des "déblayeurs". Dans leurs "bagages", des tronçonneuses pour nettoyer des sites et dégager des routes. Ils disposent aussi de bâches pour recouvrir des toits et organiser des abris. "Pour rendre la vie plus acceptable aux personnes qui ont tout perdu sur place" explique le sauveteur auvergnat.

En tant que pompier, on sait s'adapter - Gilles Corbet

Saint-Martin, c'est la deuxième mission de Gilles Corbet avec Secouristes Sans Frontières. La première remonte à 2010, après le séisme en Haïti. Gilles avait participé au sauvetage d'une jeune femme de 25 ans, prisonnière des décombres depuis une semaine. Une expérience bouleversante ! Saint-Martin, c'est différent. Pas de recherche de victimes à priori mais du travail de déblaiement. "J'ai vu des images, ça ne sera pas drôle, mais j'ai une vague idée de ce qui nous attend. Quand vous êtes pompier, vous avez une feuille de départ qui vous indique un accident, mais au bout du compte vous ne savez pas ce qui vous attend. En arrivant sur place, vous faites en fonction de la situation".

Décollage d'Orly ce mardi midi pour Gilles et ses collègues. Retour prévu le 20 septembre prochain.