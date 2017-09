Ouragan Irma : Une Saintaise sans nouvelles de son fils à St Martin

Après le passage de l'ouragan Irma, des scènes de chaos à St Martin et St Barthélémy. Il y a au moins 8 morts dans les deux îles. Un bilan qui devrait malheureusement s'alourdir. Jacqueline, une Saintaise 80 ans, attend des nouvelles de son fils et de ses petits enfants. Rien pour l'instant.

Les nouvelles en provenance de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin sont très alarmantes. Au moins, 8 morts dans les deux îles après le passage de l'ouragan Irma.

Et le bilan va encore s'alourdir malheureusement.

Jacqueline, une Saintaise de 80 ans, scrute les informations avec inquiétude.

Son fils Jean-François, sa belle-fille et ses petits enfants vivent à Marigot, la plus grande ville de la partie française de l'île de St Martin. Ils sont là-bas depuis 20 ans... et Jacqueline n'arrive pas à les joindre.

"J'ai eu mon fils il y a 4 jours. Il m'a rassurée en me disant ne t'inquiète pas maman, on est en train de tout barricader. On en a déjà vécu des ouragans. Mais on s'inquiète quand même" dit Jacqueline.

Elle sait que son fils et sa famille peuvent trouver refuge dans des abris souterrains. Elle a appelé le ministère de l'intérieur pour avoir des nouvelles. Elle attend. Elle sait que toutes les communications sont coupées.

Un numéro d'information mis en place par le ministère de l'intérieur, pour ceux qui ont de la famille à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy : le 01 82 71 03 37.