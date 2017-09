Ouragan Maria : la Guadeloupe et la Martinique en alerte rouge cyclonique

La Martinique et la Guadeloupe sont placées ce lundi en alerte rouge cyclonique en prévision de l'arrivée de l'ouragan Maria qui devrait rejoindre la Martinique à la mi-journée ce lundi (18h heure française) puis la Guadeloupe dans la nuit de lundi à mardi.

Se déplaçant en direction des Caraïbes avec des vents soufflants jusqu'à 175 km/h, l'ouragan Maria a été classé en catégorie 2 (sur une échelle de 5) ce lundi après-midi. Une dizaine de jours à peine après le passage d'Irma sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ce nouveau cyclone menace les deux grandes îles françaises des Antilles, la Guadeloupe et la Martinique, ainsi que l'archipel de Saint Kitts et Nevis, l'île britannique de Montserrat et la République Dominicaine.

_ © Visactu - _

Une nouvelle menace sérieuse pour les Antilles

Selon les dernières prévisions, l’œil de l'ouragan Maria passera entre la Martinique et la Guadeloupe dans la nuit de lundi et mardi puis poursuivra sa route vers le nord-ouest. L'ouragan se renforcera encore mercredi, et devrait être encore beaucoup plus dangereux avec des vents annoncés à 250 km/h lorsqu'il atteindra Porto Rico. D'aprés Météo France, cet ouragan Maria présente «un fort potentiel de développement au cours des prochains jours et représente désormais une menace pour l'Arc Antillais en tout début de semaine prochaine». Son évolution est donc suivie de très près par les Services de Météo France Antilles-Guyane.

Alerte rouge cyclonique en Guadeloupe et Martinique

"Maria sera au plus près de nos côtes dans la mi-journée", a indiqué ce lundi la préfecture de Martinique, précisant que "l'activité économique devait être stoppée", les transports en commun "interrompus", et les grands rassemblements "annulés". Tous les établissements d'enseignement ainsi que les crèches de l'île ont fermé leurs portes, les sorties en mer sont interdites et l'activité des aéroports de Pointe-à-Pitre et Fort-de France est suspendue jusqu'à mardi 14h heure locale.

En Guadeloupe, Météo France prévoit "des creux pouvant aller jusqu'à 10 mètres, des vents violents de 150 km/h à 180 km/h, avec des rafales jusqu'à 200 km/h, de fortes pluies pouvant aller jusqu'à 400 mm par endroit et qui se poursuivront sur toute la journée de mardi". Le préfet de Guadeloupe a lui aussi décrété la fermeture des écoles à partir dés lundi matin puis celle des administrations et des entreprises à partir de midi, heure locale. Les autorités demandent "à chacun de ne plus se déplacer, de se mettre à l'abri, soit dans son habitation, soit dans un abri sûr" et de "prévoir des réserves d' autonomie en eau et en nourriture pour plusieurs jours."

#Maria#Guadeloupe : votre kit d'urgence est-il prêt avant le passage en alerte rouge à midi ? Nos conseils ici : https://t.co/xZ5mNmpSjApic.twitter.com/GuXkvjXCCq — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) September 18, 2017

"Nous aurons des difficultés importantes", a reconnu le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, rappelant que "la Guadeloupe était le centre logistique à partir duquel nous pouvions alimenter l'île de Saint-Martin et organiser l'ensemble des rotations aériennes et des approvisionnements". Le ministre a annoncé le départ de 110 militaires de la protection civile pour renforcer les quelques 3000 secouristes déjà présents en Guadeloupe, des renforts qui pourraient s'élever jusqu'à 500 personnes supplémentaires si nécessaire.

: