VIDEO: OURAGAN Maria : témoignage de Camille une poitevine

Installée en Martinique depuis un an, Camille, une trentenaire poitevine ne sait trop pas à quoi s'attendre.

"Je regarde des séries à la TV, tant qu'on a de l'électricité, pour le reste on ne sait pas à quoi s'attendre".

Martinique : Camille une poitevine nous raconte l'arrivée de l'ouragan #MariaHurricanepic.twitter.com/yhP8afdITL — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) September 18, 2017

"Comme on avait encore la tête à l'ouragan Irma et aux dégâts de Saint Barth et Saint Martin, on a tout juste eu le temps de faire des provisions en nourriture et en eau, pour le moment on ne sait pas trop à quoi s'attendre, tant qu'on a de l'électricité ça va, mais on s'attend à être coupé d'un moment à l'autre."