Ouragan Maria : un mort et deux disparus en Guadeloupe

L'ouragan Maria a fait un mort et deux disparus sur l'île française de la Guadeloupe, a annoncé ce mardi soir la Préfecture de Guadeloupe. L'ouragan a balayé l'île dans la nuit de lundi à mardi. D'après la préfecture, la victime, qui n'a "pas respecté les consignes de confinement" , est morte ce mardi matin suite à la chute d'un arbre lors du passage de l'ouragan. Par ailleurs, deux personnes sont portées disparues "suite au naufrage d’un bateau au large de la Désirade", ajoute la préfecture de Guadeloupe.

80.000 foyers toujours privés d'électricité, plusieurs inondations

Le premier bilan fait également état de "70 demandes d'intervention" des pompiers. "Tous les réseaux routiers de l'archipel sont impactés par des chutes de branches ou d'arbres", précise la préfecture de Guadeloupe, qui ajoute qu'"il y a plusieurs inondations signalées dans la région pointoise, ainsi que des submersions sur le littoral du sud Basse-Terre". "Peu de dégâts sur le bâti ont été signalés par les communes", indique la préfecture dans son communiqué, "mais plusieurs toitures se sont envolées". Ce mardi midi, heure locale en Guadeloupe (18h en métropole), 80.000 foyers sont toujours privés d'électricité, soit 40% des foyers, et un quart des habitants sont privés du téléphone fixe. La téléphonie mobile semble moins touchée, d'après la préfecture.

La préfecture invite les habitants à rester chez eux , l'aéroport fermé

La préfecture de Guadeloupe "recommande à chacun la plus grande prudence et invite la population à rester chez soi, pour permettre aux opérations de secours et de déblaiement d'intervenir rapidement. Les conditions météo restent très dégradés avec la persistance d'une forte houle qui rend le littoral dangereux". Par ailleurs, la direction générale de l'aviation civile, la DGAC, a annoncé sur son compte Twitter qu'après le passage de l'ouragan Maria en Guadeloupe, l'aéroport de Guadeloupe Point-à-Pitre est "fermé pour la journée pour remise en conformité".

