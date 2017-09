Ouragans Irma et José : 10 pompiers mayennais prêts à partir aux Antilles

Le ministère de l'Intérieur cherche des renforts pour participer aux opérations de secours. Ces pompiers mayennais attendent le feu vert de leur hiérarchie.

Vendredi 8 septembre en fin d'après-midi, un message électronique tombe dans la boite de réception du SDIS 53, le service départemental de secours. Le ministère de l'Intérieur a besoin d'hommes frais et disponibles rapidement pour assurer la relève aux Antilles Françaises dans les jours prochains. Le message est aussitôt transmis à tous les personnels du département. Et très vite, le SDIS reçoit de nombreuses sollicitations. Selon les informations de France Bleu Mayenne, ils sont 10 pompiers mayennais à vouloir partir et prêter main forte aux équipes déjà sur place. Chaque dossier va désormais être traité à Paris et une réponse est attendue en milieu de semaine prochaine.

Si, au moins l'un d'entre eux est mobilisé, il participera alors à des opérations de coordination. Le travail, dans ce type de situation, n'a absolument rien à voir avec le quotidien d'une caserne mayennaise. L'ouragan Irma a tout dévasté, des habitants ont tout perdu. Scènes de désolation, maisons éventrées, routes coupées, trafic arien et maritime interrompu, électricité défaillante, eau non-potable, manque de nourriture, la peur, l'angoisse. Selon un dernier bilan, qui reste provisoire, Irma a tué 10 personnes et fait des centaines de blessés, certains dans un état grave. La tempête José, elle, est passée plus loin que prévu et a épargné les îles de St-Martin et de St-Barthélémy.