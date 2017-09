Ouragans Irma et Maria : trois techniciens d'Orange quittent Nancy pour les Antilles

Trois techniciens du Grand Est de l'opérateur de téléphonie Orange s'envolent ce vendredi 22 septembre pour la Guadeloupe. Leur mission : prêter main forte à leurs collègues pour rétablir au plus vite le téléphone des sinistrés des ouragans Irma et Maria aux Antilles.

Ils ont quitté Nancy ce jeudi pour rejoindre l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ils s'envoleront pour la Guadeloupe et en fonction des besoins, ils resteront sur place ou se rendront à la Martinique, Saint-Martin ou Saint-Barthélémy. Kévin Loppé, de Nancy, Michel Angibaud, de Metz et Jean-Marc Humber, de Mulhouse sont techniciens chez Orange. Tous trois volontaires pour apporter leur aide aux sinistrés des ouragans Irma et Maria qui ont frappé les Antilles ces 15 derniers jours.

Quand j'ai vu les dégâts à la télévision, je n'ai pas hésité un seul instant pour y aller. C'est pour aider les gens là-bas, qu'ils aient le plus rapidement possible le téléphone et internet pour contacter leurs proches" - Jean-Marc Humber, 59 ans

Première mission de ce type également pour Kévin Loppé, 23 ans : "ça va être difficile, je pense, à voir. Je suis plutôt inquiet, un peu stressé comme je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais je suis extrêmement motivé pour rétablir le réseau". Michel Angibaud, lui, n'en est pas à sa première intervention Outre-mer. A 59 ans, le Messin s'est déjà rendu à la Réunion renforcer les moyens en prévision d'un cyclone. Quel a été le déclic pour lui ? "Il y a plusieurs manières d'aider les gens. On peut faire un don en argent. Moi, j'ai préféré donner de ma personne et partir pour les aider."

Des valises chargées d'outils

Jean-Marc, Kévin et Michel sont partis chacun avec une lourde valise de 23kg. Chargée d'effets personnels mais aussi de boites de conserves, de pastilles purifiantes pour l'eau et de leurs outils. Leur mission dure quinze jours. 20 techniciens d'Orange au total quittent la métropole ce vendredi 22 septembre pour Pointe-à-Pitre.