Pays Basque, France

Un "oui" franc et massif à l'ours. C'est ce qui semble se dégager des chiffres communiqués par la Préfecture, à l'issue de sa consultation. Les personnes favorables à l'ours sont 89% dans leur ensemble, mais si l'on ne prend que les communes concernées par la réintroduction, elles sont toujours majoritaires, à 58,6%.

Dans tous les cas, les opinions favorables sont majoritaires © Radio France - Bixente Vrignon

Des chiffres à pondérer dans la mesure où il ne s'agit pas d'un vote, et encore moins d'un sondage. Chaque lobby, pro et anti-ours a mobilisé ses troupes pour participer à la consultation lancée le 25 juin dernier et jusqu'au 25 juillet. 5.970 personnes ont répondu en tout, une participation plus que moyenne donc, et qui ne change rien pour les éleveurs.

On attend Nicolas Hulot

En Haute Soule, dans les vallées contigües au Béarn, l'association des éleveurs est clairement contre cette réintroduction. "Le pastoralisme et les ours ne peuvent pas vivre ensemble" déclare le président Alain Iriart qui rajoute: "une enquête on peut lui faire dire ce qu'on veut". On attend toujours sur place la venue du ministre de la Transition Écologique, Nicolas Hulot. "Nous on l'attend, on va le recevoir, on y sera", assure Alain Iriart