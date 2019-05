Ours: c'est bien Claverina qui a attaqué en Pays Basque

La sous-préfecture d'Oloron Sainte Marier le confirme: c'est bien l'ourse Claverina qui a tué une brebis à Larrau dans la nuit de lundi à mardi. Certains indices confirment cette hypothèse comme le diamètre des crocs, les hématomes sur le cadavre, et la localisation GPS de l'ourse Claverina.

Larrau - Larraiñe village opposé à la réintroduction des ours dans les Pyrénées

Larrau, France

"Oui, on peut confirmer que c'est un dégât d'ours". Le sous-préfet d'Oloron Christophe Pecate ne laisse pas de place au doute: "on peut préjuger que c'est Claverina, parce qu'elle est localisée par GPS et elle était dans le secteur du dégât mercredi à 4 heures du matin".

Mode opératoire

Panpi Saintemarie (à droite), porte-parole d'ELB - Confédération Paysanne sur un poste de surveillance contre la réintroduction d'ourse dans les Pyrénées © Radio France - Bixente Vrignon

Pour parler de "dégât d'ours", Christophe Pecat s'appuie aussi sur le mode opératoire: "les indices c'est les hématomes, avec une perforation sur plusieurs endroits du corps comme le cou, la nuque, les hanches, ou les épaules. Et un diamètre de perforation supérieur à 3 millimètres". Une fois que le constat est dressé par les services d'Etat, un processus d’indemnisation est mis en place pour estimer la valeur du bétail.

Mesures de protection

Dans les prochaines semaines, le gouvernement devrait présenter un plan pour mettre en place des mesures de protection. "Elles existent déjà", rappelle le sous-préfet qui énumère les subventions pour poser des clôtures, pour l'achat de chiens ou pour salarier des bergers qui restent près des troupeaux. "Nous travaillons à définir un plan d'action du gouvernement pour protéger les troupeaux" complète Christophe Pecat. Des tirs effarouchement "très encadrés" font partie de ces mesures.

Mais il souligne aussi que l'ourse est en phase de prospection après être sortie de sa tanière. Elle peut choisir d'aller s'installer ailleurs, elle est d'ailleurs passé de l'autre côté de la montagne après son attaque, pour poursuivre ses investigations en Navarre.

