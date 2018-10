Le lâcher des deux ourses slovènes en Béarn serait imminent, ce mercredi soir, à entendre les opposants à sa réintroduction. Ils en sont persuadés et maintiennent les opérations de surveillance sur les grands axes routiers dans les vallées. Les autorités, elles, refusent d'en dire davantage.

Sarrance, France

Le compte-à-rebours est peut-être lancé avant l'arrivée des deux ourses slovènes, dans les Pyrénées. Les anti-ours qui continuent leurs guets, ce mercredi soir, en vallée d'Ossau et en vallée d'Aspe, comme depuis dix jours, sont convaincus que les ourses ont été capturées en Slovénie et donc que leur arrivée est imminente en Béarn. Peut-être dès cette nuit. Mais rien n'est moins sûr, car la préfecture refuse de communiquer sur le sujet. Les autorités préfèrent la discrétion pour assurer la réussite de l'opération.

Les opposants, eux, croient savoir que des gendarmes d'Oloron sont partis à Toulouse pour escorter le convoi. Mais pour autant, rien ne confirme que le lâcher est sur le point d'être effectuer.

Avant le 20 octobre, sinon l'opération sera reportée au printemps 2019

En revanche, il est certain, selon la publication au Journal Officiel, que ces deux lâchers, doivent être effectués avant le 20 octobre. Il reste donc un peu plus de deux semaines au calendrier, sinon ils seront reportés au printemps 2019. Le périmètre y est aussi précisé, mais il est vaste, 20 communes d'Aspe et d'Ossau.

Un périmètre bouclé quelques heures avant

Dans le dossier de réintroduction, il est aussi écrit qu'il est préférable de faire patienter l’animal au moins une heure avant d'ouvrir la cage, le tout, dans une atmosphère de calme. Le site de réintroduction sera normalement loin des regards, puisque bouclé quelques heures avant le lâcher et au moins 24 heures après. Les deux animaux seront suivis à la trace, avec un équipement GPS placé sur leurs oreilles.