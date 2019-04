Ourses dans les Pyrénées : Sorita vue dans les Hautes-Pyrénées avec deux oursons

L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a annoncé ce lundi la fin d'hibernation d'une des deux ourses lâchées l'an dernier en Béarn. Sorita a été vue dans les Hautes-Pyrénées, dans le secteur du Pic d'Ardiden, avec deux oursons !

Sazos, France

Elle est enfin réveillée ! Alors que l'autre ourse relâchée en Béarn en octobre dernier, Claverina, a été localisée la semaine dernière en Soule, Sorita a enfin été aperçue par les agents de l'ONCFS. Le contact visuel a été établi en cette fin avril, les agents ont aussi confirmé la présence avec elle de deux oursons.

Des traces d'un autre ours relevées

Sorita a été pour la dernière fois localisée sur la commune de Sazos, près du Pic d'Ardiden. « Un faisceau d'indices indiquait aux spécialistes une probabilité significative de présence d’oursons avec elle » précise l'ONCFS dans un communiqué, les oursons ont pu être observés à la jumelle ces derniers jours.

Sorita est équipée d’un collier émetteur qui permet de suivre ses déplacements, et dans son secteur, l'ONCFS a aussi relevé les empreintes d'un autre ours le 17 et le 20 avril dernier. « Il pourrait s’agir de l’ours Rodri qui, depuis quelques années, fait des incursions dans les Hautes-Pyrénées » précise l'ONCFS.