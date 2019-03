Ourses des Pyrénées : Claverina n'a pas d'ourson, Sorita hiberne toujours

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS, donne ce lundi des nouvelles des ourses slovènes relâchées en Béarn à l'automne. Elles étaient en hibernation depuis le mois de décembre ; et si Sorita dort toujours, Claverina, elle, commence à se réveiller.

Hautes-Pyrénées, France

C'est déjà la fin de l'hiver pour Claverina, qui a fait plusieurs sorties depuis un mois. Elle a même quitté sa tanière pour en investir une autre, à un kilomètre de la précédente. Un réveil précoce qui s'explique par la météo : Claverina hiberne à moyenne altitude en Aragon, en Espagne, elle a donc bénéficié de belles journées depuis mi-février pour aller faire un tour. Mais son hibernation n'est pas totalement terminée, elle ne sort que pour quelques allers-retours.

Pas d'ourson cette année pour Claverina

Ces sorties montrent aussi qu'elle n'a pas eu d'ourson pendant son hibernation, qui est la période pour mettre bas. Car s'il y avait des petits, elle ne pourrait pas les laisser seuls. "La tanière, c'est un peu comme la poche du kangourou, détaille Nicolas Alban, chef du projet "ourses" à l'office national de la chasse et de la faune sauvage. L'ourson a besoin d'y passer un moment, de se développer, de grossir avant de pouvoir sortir. Là, à mi février, après à peine 6 à 7 semaines en tanière, il est impossible que Claverina soit accompagnée d'ourson viable".

En ce qui concerne Sorita, on n'en sait rien. Elle dort toujours, et c'est normal : elle s'est trouvé une tanière dans les Hautes-Pyrénées, à une altitude plus élevée. Il y fait plus froid, ce qui va lui permettre d'hiberner plus longtemps.

Ni sœurs, ni cousines

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage a aussi communiqué les résultats des tests génétiques réalisés sur Claverina et Sourita avant leur lâcher : ils montrent qu'elles ne sont pas de la même famille, ni sœurs, ni cousines. Une bonne nouvelle, puisque le but de ce lâcher était justement d'augmenter la diversité génétique de la population d'ours dans les Pyrénées.