Ouverture de la chasse en Drôme-Ardèche : les sangliers dans le viseur

27.000 chasseurs de Drôme et d'Ardèche sortent les fusils de leur étui ce dimanche avec l'ouverture de la chasse. Comme chaque année, le problème, ce sont les sangliers de plus en plus nombreux. Les dégâts qu'ils provoquent sont engendrés par la sécheresse.

Plus assez de nourriture à cause de la sécheresse

Cela ne va pas s'arranger cette saison: avec la sécheresse de ces derniers mois, les sangliers, en manque de nourriture, pourraient se tourner vers les champs cultivés.

Denis Rix est le directeur de la fédération de chasse de la Drôme: "Les glands sont faibles voire inexistant, les faines aussi sont rares sur les hêtres, ce qui laisserait penser que pour l'automne et l'hiver, le sanglier aura un potentiel alimentaire très faible."

Dédommager les agriculteurs

La conséquence ? un report sur les cultures agricoles, cela a déjà commencé dans les vignes. "Alors pour nous chasseurs, il y aura une pression de chasse importante pour qu'au printemps suivant il y ait des dégâts limités sur les cultures d'hiver" affirme Denis Rix.

"Nous versons près de 300.000 euros par an aux agriculteurs" Denis Rix, directeur de la fédération de la chasse dans la Drôme

Cela a surtout un coût: "aujourd'hui, dit Denis Rix, nous versons près de 300.000 euros par an aux agriculteurs pour dédommager les dégâts dans leurs champs." Pour payer les dégâts, la fédération de chasse de la Drôme a même dû augmenter de 75% le prix du timbre grand gibier, qui passe de 20 à 35 euros .