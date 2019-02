11 361 voyageurs depuis début février : record de fréquentation pour le Panoramique des Dômes

Orcines, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Le printemps est-il en avance sur le calendrier ? Le thermomètre grimpe jusqu'à 22 degrés cette semaine en Auvergne. Une aubaine pour les vacanciers qui en profitent pour monter au sommet du Puy-de-Dôme. Le Panoramique des Dômes, le train à crémaillère mis en service en 2012, enregistre un record de fréquentation : 11 361 voyageurs à ce jour et nous ne sommes pas encore à la fin du mois.

Des chiffres qui explosent

Le Panoramique des Dômes n'a jamais connu pareille affluence depuis sa mise en service en 2012. 11 361 voyageurs enregistrés depuis le début du mois, contre 3 619 en février 2018. La douceur et le soleil ne sont pas étrangers à ce beau succès.

A météo exceptionnelle, dispositif exceptionnel

Depuis le début des vacances et jusqu'à dimanche, le train fonctionne 7 jours sur 7. Un train toutes les heures, voire toutes les demi-heures en cas de forte affluence. Les Puydômois sont nombreux à en profiter, ainsi que les habitants des départements voisins. On peut aussi croiser quelques parisiens en mal de grands espaces. Une fois en haut, ils bénéficient de visites guidées gratuites et d'un petit focus sur le classement du site à l'UNESCO.

"C'est magnifique, il fait même chaud. Pas de vent. C'est super !" explique Philippe, à la descente du train. Il est venu en voisin de Saint Ours les Roches, avec Marie-Do et Ethel, leur petite-fille de 2 ans. Delphine et Lison, originaires de Gannat dans l'Allier, sont également enthousiastes tout en notant :"C'est étonnant ce temps en février. On voit quand même un peu de pollution au loin".

La semaine prochaine, le Panoramique reprendra son rythme normal, du mercredi au dimanche. En revanche, la remise de 20 % sur le billet de train sera maintenue.